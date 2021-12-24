Стало відомо, хто представить Україну в Різдвяній гонці-2021 із біатлону

"Синьо-жовті" двічі перемагали в цих змаганнях.

Визначилося, хто представлятиме збірну України у Різдвяній гонці-2021 із біатлону.

Так, за інформацією Chiemgau-arena, від "синьо-жовтих" на старт вийдуть Юлія Джима та Дмитро Підручний.

Зазначимо, що гонка складається з двох частин змішаної естафети - масстарту та переслідування. Переможці визначаться за результатами пасьюту. Різдвяна гонка-2021 відбудеться у вівторок, 28 грудня. Початок мас-старту – о 19:00 за київським часом, переслідування – о 20:00.

Загалом, на старт вийдуть 10 пар учасників:

Ванесса Гінц / Бенедикт Долль (Німеччина);

Яніна Геттіх / Ерік Лессер (Німеччина);

Ліза Тереза Гаузер / Фелікс Ляйтнер (Австрія);

Доротея Вірер / Лукас Гофер (Італія);

Емма Лундер / Скотт Гоу (Канада);

Юлія Джима / Дмитро Підручний (Україна) ;

Маркета Давідова / Міхал Крчмаж (Чехія);

Марі Едер / Теро Сеппяля (Фінляндія);

Лєна Хеккі / Йоша Буркгальтер (Швейцарія);

Євгенія Буртасова / Матвій Єлісеєв (Росія).

Додамо, що Україна 13 разів брала участь у "Різдвяній гонці" та двічі перемагала - у 2008 та 2014 роках. На п’єдестал пошани "синьо-жовті" підіймалися шість разів. Зокрема і в 2019 році, коли Анастасія Меркушина та Дмитро Підручний вибороли срібні нагороди.

Торік Україну в Різдвяній гонці представляли Віта Семеренко та Дмитро Підручний. Наша команда фінішувала дев'ятою з десяти пар учасників.

МЕДАЛІ УКРАЇНИ НА РІЗДВЯНИХ ГОНКАХ

2008 - Хвостенко / Дериземля ("золото")

2009 - Хвостенко / Дериземля ("срібло")

2011 - Валентина Семеренко / Семенов ("срібло")

2013 - Підгрушна / Дериземля ("срібло")

2014 - Валентина Семеренко / Семенов ("золото")

2019 - Меркушина / Підручний ("срібло")