Стало відомо, хто представить Україну в Різдвяній гонці-2022 із біатлону

У середу, 28 грудня в Німеччині відбудеться традиційна Різдвяна гонка з біатлону. Стало відомо, хто представлятиме збірну України.

Як повідомляє Biathlon auf Schalke, від "синьо-жовтих" на старт вийдуть Юлія Джима та Антон Дудченко.

Варто зазначити, що спочатку разом із Джимою мав виступити Дмитро Підручний, однак він продовжує відновлюватися після травми. Дудченко у Гельзенкіргені виступить уперше.

Гонка складається з двох частин змішаної естафети – масстарту та переслідування. Переможці визначаться за результатами пасьюту.

Додамо, що Україна 14 разів брала участь у "Різдвяній гонці" та двічі перемагала - у 2008 та 2014 роках. На п’єдестал пошани "синьо-жовті" підіймалися шість разів. Зокрема і 2019 року, коли Анастасія Меркушина та Дмитро Підручний вибороли срібні нагороди.

Минулого року Джима у парі з Підручним посіла 2 місце в масстарті та 8 місце у переслідуванні.

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