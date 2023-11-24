Стало відомо, хто представить Україну в стартових гонках Кубка світу з біатлону

25 листопада в Естерсунді заплановано одиночний та класичний міксти.

Збірна України визначилася зі складом на стартові гонки Кубка світу з біатлону-2023/24, який розпочнеться у суботу, 25 листопада, етапом у шведському Естерсунді.

Як повідомляє Суспільне Спорт, одиночну змішану естафету за нашу команду побіжать Артем Тищенко та Анастасія Меркушина.

А в класичному міксті Україну представлять Артем Прима, Антон Дудченко, Ірина Петренко та Христина Дмитренко, для якої це буде дебют на рівні Кубка світу.

Початок одиночної змішаної естафети – о 13.30 за київським часом. Класична змішана естафета стартує о 15:50 за київським часом.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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