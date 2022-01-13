Стало відомо, хто представить Україну в жіночій естафеті на Кубку світу з біатлону в Рупольдингу

Гонка запланована на п'ятницю, 14 січня.
Тренерський штаб жіночої збірної України визначився зі складом команди на естафету, яка відбудеться 14 січня в рамках шостого етапу Кубка світу з біатлону-2021/22 в німецькому Рупольдингу.
На чотирьох етапах "синьо-жовтих" почергово представлять Ірина Петренко, Юлія Джима, Валентина Семеренко та Анастасія Меркушина.
Жіноча естафета в Рупольдингу розпочнеться о 15:30 за київським часом. Чоловіча естафета запланована у такий же час 15 січня.
- У неділю, 16 січня, в Рупольдингу відбудуться жіноча та чоловіча гонки переслідування.
- Всього цього сезону заплановано 10 етапів Кубка світу. Крім того, від 5-го до 19 лютого 2022 року біатлоністи позмагаються на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.
- Біатлонний сезон-2021/22 закриє останній етап Кубка світу в норвезькому Голменколлені, який запланований на 17-20 березня 2022 року.
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