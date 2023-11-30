Стало відомо, хто представить Україну в жіночому спринті на Кубку світу з біатлону в Естерсунді

Збірна України визначилася зі складом на жіночий спринт, який у п'ятницю, 1 грудня, відбудеться на першому етапі Кубка світу з біатлону-2023/24 у шведському Естерсунді.

Як повідомив у коментарі Суспільне Спорт тренер жіночої збірної Микола Зоц, нашу країну у спринтерській гонці представлятимуть п'ять учасниць: Христина Дмитренко, Анастасія Меркушина, Анна Кривонос, Дар'я Блашко та Любов Кип'яченкова.

Із тих біатлоністок, що зараз перебувають у таборі української збірної в Естерсунді, до заявки не спринт не потрапила Ірина Петренко. Через кашель тренерський штаб вирішив не ставити її на гонку, аби не ризикувати здоров'ям.

Жіночий спринт відбудеться у п'ятницю, 1 грудня, початок гонки – о 15:45 за київським часом.

Своєю чергою, чоловічий спринт відбудеться у суботу, 2 грудня. У неділю, 3 грудня, програму змагань закриють гонки переслідування.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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