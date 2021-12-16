Стало відомо, хто представить жіночу збірну України в першій гонці четвертого етапу Кубка світу з біатлону

На старт вийдуть п'ятеро біатлоністок "синьо-жовтих".
Тренерський штаб жіночої збірної України оголосив склад на першу гонку четвертого етапу Кубка світу з біатлону-2021/22, який триватиме у французькому Ансі.
Про це повідомляє Biathlon.com.ua.
Зазначимо, що дебютною гонкою цього етапу буде спринт. Так, на її старт вийдуть одразу п'ятеро представниць "синьо-жовтих".
Відкриватиме для нас спринт Дар'я Блашко, яка заявлена під 31 номером. Далі бігтимуть Олена Білосюк (40), Юлія Джима (56), Ірина Петренко (70) та Ольга Абрамова (98).
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- Старт жіночого спринту відбудеться 16 грудня о 15:15 за київським часом;
- Українська чоловіча команда вирушила на цей етап резервним складом. Їхній спринт буде 17 грудня.
Додамо, що наразі в загальному заліку Кубка світу найкращими серед українців є Дмитро Підручний (20 місце та 108 балів) - у чоловіків та Юлія Джима (20, 94) - у жінок. У рейтингу Кубка націй чоловіча команда розташовується на сьомій сходинці (1 877 очок), жіноча - на восьмій (1 759). Зазначимо, місце поза топ-10 позбавляє команду одного біатлоніста в заявці на гонку - шість замість семи, а одночасно можна випустити на старт чотирьох замість п'яти.
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