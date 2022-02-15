Стало відомо, хто представлятиме Україну в жіночій естафеті з біатлону на ОІ-2022

Стало відомо, хто представлятиме Україну в жіночій естафеті з біатлону на ОІ-2022

Хоча остаточна розстановка ще не ухвалена.

Тренерський штаб жіночої збірної України з біатлону назвав склад на естафету Олімпійських ігор-2022 .

Так, за інформацією Суспільне Спорт, ще не ухвалено рішення щодо остаточної розстановки за етапами для біатлоністок. У четвірці учасниць естафети буде Олена Білосюк, а от Дар'я Блашко буде запасною, якщо зможе вийти з ізоляційного періоду.

Отже, склад "синьо-жовтих" буде таким: Петренко/Меркушина - Джима - Меркушина/Петренко - Білосюк.

Цікаво, що саме у такій четвірці Україна виступала два рази в жіночих естафетах, двічі це було у сезоні 2016/17. Тоді українки виграли "срібло" чемпіонату світу (Петренко - Джима - Меркушина - Білосюк) та "бронзу" етапу Кубка світу (Петренко - Джима - Білосюк - Меркушина).

"Тішить, що три дівчини готові й уже показали хороший результат на Олімпійських іграх. Це Іра, Юля й Настя. Сьогодні третій день на снігу Олена відкаталася. Звісно, важко. Ще умови такі: сніг не слизький.

Естафету бігтимемо, не здаватимемося. Я думаю, шанс є. Кожен міліметр треба використовувати, треба зібратися, з фокусом на стрільбищі відпрацювати й просто триматися лідерок. Ми руки не опускаємо. Знаємо, як буде важко. Але троє дівчат на високому рівні й сподіватимемося, ця четвірка витримає у високому темпі цілі три кола", - сказав старший тренер жіночої команди - Урош Велепець.

Додамо, на Олімпіаді-2022 дві українські біатлоністки захворіли на коронавірус - Олена Білосюк та Дар'я Блашко. Капітанка збірної України Білосюк вийшла з ізоляції перед жіночим спринтом.

Жіноча естафета розпочнеться в середу, 16 лютого, о 9:45 за київським часом.

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