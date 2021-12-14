Заявлені лише троє резервістів: тренерський штаб чоловічої збірної України з біатлону здивував складом на четвертий етап Кубка світу

Заявлені лише троє резервістів: тренерський штаб чоловічої збірної України з біатлону здивував складом на четвертий етап Кубка світу

Основна команда пропустить етап у французькому Ансі.

Від 16 до 19 грудня у французькому Ансі відбудеться четвертий етап Кубка світу з біатлону-2021/22.

У складі збірної України сталися певні зміни. У чоловічих гонках Україну представлять лише три біатлоністи з резерву: Артем Тищенко, Тарас Лесюк та Руслан Ткаленко.

Про це повідомляє Суспільне спорт.

Зазначається, що основна команда достроково завершила змагальний 2021 рік, щоб краще підготуватися до Олімпіади-2022. Таке рішення прийняв старший тренер збірної Юрай Санітра.

Наразі в загальному заліку Кубка світу найкращими серед українців є Дмитро Підручний (20 місце та 108 балів) - у чоловіків та Юлія Джима (20, 94) - у жінок;

(20 місце та 108 балів) - у чоловіків та (20, 94) - у жінок; У рейтингу Кубка націй чоловіча команда розташовується на сьомій сходинці (1 877 очок), жіноча - на восьмій (1 759). Зазначимо, місце поза топ-10 позбавляє команду одного біатлоніста в заявці на гонку - шість замість семи, а одночасно можна випустити на старт чотирьох замість п'яти.

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