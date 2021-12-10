Стало відомо, хто представлятиме збірну України в перших гонках третього етапу Кубка світу з біатлону

Стало відомо, хто представлятиме збірну України в перших гонках третього етапу Кубка світу з біатлону

Спочатку на старт вийдуть чоловіки.

Визначилися склади чоловічої та жіночої збірних України на перші гонки третього етапу Кубка світу з біатлону сезону-2021/22, який триватиме в австрійському Гогфільцені.

Про це повідомляє Biathlon.com.ua.

Зазначимо, що дебютними гонками цього етапу будуть спринти. Так, першими на старт вийдуть чоловіки. Від "синьо-жовтих" бігтимуть: Артем Пріма, Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Богдан Цимбал та Артем Тищенко.

Що стосується дівчат, то тут є певні зміни. На Кубок IBU вирушили Валя та Віта Семеренки, а Ольга Абрамова замінить Анастасію Меркушину, яка через проблеми зі здоров'ям вимушена була повернутися до України.

Отже, склад наших дівчат на спринт такий: Юлія Джима, Олена Білосюк, Дар'я Блашко, Ірина Петренко та Ольга Абрамова.

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