Стало відомо, хто розсудить доленосний матч збірної України на Євро-2020

21 червня "синьо-жовті" проведуть вирішальний бій за вихід до плейоф континентальної першості.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) призначив арбітрів на матч 3-го туру групового турніру Чемпіонату Європи-2020 між збірними України та Австрії.

Головним рефері зустрічі виступить досвідчений турок Джюнейт Чакир. На лініях йому допомагатимуть співвітчизники Бахаттін Дуран і Тарік Онгун. Четвертий суддя - німець Даніель Зіберт.

Керувати системою VAR буде італієць Массіміліано Ірраті.

Поєдинок Україна - Австрія відбудеться в понеділок, 21 червня, на Національному стадіоні в Бухаресті. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Збірна України розпочала фінальний турнір Євро-2020 поразкою від Нідерландів (2:3), після чого обіграла Північну Македонію (2:1).

(2:3), після чого (2:1). Перед заключним туром "синьо-жовті" з 3 очками посідають другу сходинку групи С. Навіть нічия з Австрією гарантовано виведе підопічних Андрія Шевченка в плейоф.

До 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.

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