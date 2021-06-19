Стало відомо, хто розсудить доленосний матч збірної України на Євро-2020

21 червня "синьо-жовті" проведуть вирішальний бій за вихід до плейоф континентальної першості.
Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) призначив арбітрів на матч 3-го туру групового турніру Чемпіонату Європи-2020 між збірними України та Австрії.
Головним рефері зустрічі виступить досвідчений турок Джюнейт Чакир. На лініях йому допомагатимуть співвітчизники Бахаттін Дуран і Тарік Онгун. Четвертий суддя - німець Даніель Зіберт.
Керувати системою VAR буде італієць Массіміліано Ірраті.
Поєдинок Україна - Австрія відбудеться в понеділок, 21 червня, на Національному стадіоні в Бухаресті. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.
- Збірна України розпочала фінальний турнір Євро-2020 поразкою від Нідерландів (2:3), після чого обіграла Північну Македонію (2:1).
- Перед заключним туром "синьо-жовті" з 3 очками посідають другу сходинку групи С. Навіть нічия з Австрією гарантовано виведе підопічних Андрія Шевченка в плейоф.
- До 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.
Дивіться також: Турнірні розклади Євро-2020: що потрібно збірній України для виходу в плейоф