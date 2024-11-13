Стало відомо, хто розсудить матч Грузія – Україна в Лізі націй

УЄФА призначив арбітрів на матч 5-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25 між збірними Грузії та України.

Як зазначено на офіційному сайті організації, зустріч обслужить англійська бригада суддів на чолі з Крісом Каваною.

На лініях йому допоможуть Лі Беттс та Ніл Девіс. Обов'язки четвертого рефері виконуватиме Сем Баррот.

Поєдинок Грузія – Україна відбудеться у суботу, 16 листопада, у грузинському Батумі на стадіоні "Батумі-Арена". Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція матчу Грузія – Україна буде доступна на нашому сайті.

Україна в Лізі націй-2024/25: результати і турнірне становище

Збірна України в Лізі націй-2024/25 уже провела чотири матчі. Команда Сергія Реброва програла Албанії (1:2), поступилася Чехії (2:3), обіграла Грузію (1:0) та зіграла внічию проти Чехії (1:1).

За два тури до фінішу збірна України з 4 очками посідає останнє місце у групі B1. Лідирує з 7 балами Чехія. На другій та третій позиціях відповідно розташувалися Грузія та Албанія, які мають у своєму активі по 6 пунктів.

Турнірна таблиця у групі збірної України в Лізі націй / Фото: flashscore.ua

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Перед заключними поєдинками групового етапу Ліги націй проти Грузії (16 листопада) та Албанії (19 листопада) збірна України зберігає шанси на підвищення у класі.

Згідно з новим форматом Ліги націй, учасник групового турніру в Дивізіоні В, де змагається збірна України, якщо посяде:

перше місце – підніметься до Дивізіону А;

друге місце – зіграє стикові матчі за вихід до Дивізіону А з командою, яка фінішує третьою в групі Дивізіону А;

третє місце – зіграє стикові матчі за збереження прописки у Дивізіоні B з командою, яка фінішує другою в групі Дивізіону С;

четверте місце – вилетить до Дивізіону С.

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