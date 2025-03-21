Стало відомо, хто судитиме матч-відповідь між Бельгією та Україною за еліту Ліги націй

Європейський футбольний союз (УЄФА) призначив суддів на матч-відповідь між збірними Бельгії та України в плейоф за право виступати в елітному дивізіоні наступного розіграшу Ліги націй.

Як повідомляється на офіційному сайті УЄФА, поєдинок обслужить повністю німецька бригада арбітрів на чолі з Даніелем Зібертом.

Його асистентами стануть Рафаель Фольтін та Домінік Шааль. За роботу системи відеоповторів (VAR) відповідатиме Паскаль Мюллер, якому допоможе Катрін Рафальські. Четвертий рефері – Даніель Шлагер.

Матч Бельгія – Україна відбудеться в неділю, 23 березня, у бельгійському місті Генк. Зустріч розпочнеться о 21:45 за київським часом.

У першому поєдинку, який відбувся 20 березня в іспанській Мурсії, команда Сергія Реброва здобула вольову перемогу над бельгійцями з рахунком 3:1.

Переможець двоматчевого протистояння між Україною та Бельгією отримає місце в найпрестижнішому Дивізіоні А Ліги націй. Збірна, яка програє, проведе наступний розіграш турніру в Дивізіоні В.

Раніше повідомлялося, що на перемогу національної команди над Бельгією відреагував екстренер збірної України, а нині президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко.

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