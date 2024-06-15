Стало відомо, хто судитиме стартовий матч збірної України на Євро-2024

На поєдинку Румунія – Україна працюватиме шведська бригада арбітрів.
УЄФА призначив суддів на матч першого туру групового етапу Євро-2024 між збірними України та Румунії.
Як повідомляє офіційний сайт організації, стартовий поєдинок команди Сергія Реброва на континентальній першості обслужить шведська бригада арбітрів на чолі з 35-річним Гленном Нюбергом.
На лініях йому допомагатимуть Махбуд Бейджі та Андреас Содерквіст. Обов'язки четвертого арбітра виконуватиме норвежець Єспен Ескос.
За систему VAR відповідатиме нідерландець Роб Діперінк, а його помічником стане француз Жером Брізар.
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Матч Румунія – Україна відбудеться у понеділок, 17 червня, на "Альянц Арені" в Мюнхені. Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом.
Текстова онлайн-трансляція матчу Румунія – Україна буде доступна на нашому сайті.
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Після гри з Румунією на українську збірну чекають ще два матчі групового етапу континентальній першості: проти Словаччини у Дюсельдорфі (21 червня, 16:00) та з Бельгією у Штутгарті (26 червня, 19:00).
До 1/8 фіналу чемпіонату Європи вийдуть дві найсильніші збірні кожного квартету, а також чотири найкращі володарі третіх місць.
Раніше повідомлялося, що букмекери оцінили шанси збірної України на вихід із групи та перемогу на Євро-2024.
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