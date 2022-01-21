Стало відомо, хто від України побіжить жіночу естафету на Кубку світу з біатлону в Антгольці

Стало відомо, хто від України побіжить жіночу естафету на Кубку світу з біатлону в Антгольці

Гонка розпочнеться 22 січня, о 16:00 за київським часом.

Збірна України визначилася зі складом на жіночу естафету, яка відбудеться на сьомому етапі Кубка світу з біатлону-2021/22 в італійському Антгольці.

На чотирьох етапах почергово нашу команду представлять Валентина Семеренко, Дар'я Блашко, Юлія Джима та Олена Білосюк.

Жіноча естафета запланована на суботу, 21 січня. Початок - о 16:00 за київським часом.

Раніше став відомий склад жіночої збірної України з біатлону на Олімпійські ігри-2022 в Пекіні. До списку увійшли п'ять спортсменок Юлія Джима, Олена Білосюк, Дар'я Блашко, Валя Семеренко та Ірина Петренко.

Своєю чергою, Анастасія Меркушина залишилася поза заявкою "синьо-жовтих" на Олімпіаду.

22 січня на етапі в Антгольці також відбудеться чоловічий масстарт, але там Україна представлена не буде.

Всього цього сезону заплановано 10 етапів Кубка світу. Крім того, від 5-го до 19 лютого 2022 року біатлоністи позмагаються на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.

Біатлонний сезон-2021/22 закриє останній етап Кубка світу в норвезькому Голменколлені, який запланований на 17-20 березня.

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