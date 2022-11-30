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Стало відомо, хто від України побіжить жіночу індивідуальну гонку на першому етапі Кубка світу

Автор
Марія ПономаренкоМарія Пономаренко
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Стало відомо, хто від України побіжить жіночу індивідуальну гонку на першому етапі Кубка світу

Фото: biathlon.com.ua

Тренерський штаб вніс зміни до складу "синьо-жовтих" напередодні гонки.

У середу, 30 листопада, у фінському Контіолагті індивідуальною гонкою у жінок продовжиться перший етап Кубка світу з біатлону.

Україну в ній представлять три біатлоністки: Дар'я Блашко, Анна Кривонос та Олена Білосюк.

Спочатку гонку мала пропустити Олена Білосюк, а в старті вийти Ірина Петренко та Юлія Джима, але перед стартом тренерам команди довелось вносити корективи. З невідомих причин Петренко та Джима не представлятимуть Україну у цій гонці, а лідерка збірної буде вимушена взяти в ній участь для забезпечення повноцінного заліку у Кубок націй.

Відкриє індивідуальну гонку Доротер Вірер із Італії. З повним стартовим листом гонки можна ознайомитись тут.

Початок гонки – о 14:15 за київським часом.

Нагадаємо, що 29 листопада біатлонний сезон-2022/23 стартував із чоловічої індивідуальної гонки у Контіолахті. Найкращий результат серед "синьо-жовтих" показав Антон Дудченко, який з трьома штрафними хвилинами замкнув топ-30.

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Дата публікації
Перегляди
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