Стало відомо, хто від України відкриє чоловічий спринт на Кубку світу з біатлону в Рупольдингу

Стало відомо, хто від України відкриє чоловічий спринт на Кубку світу з біатлону в Рупольдингу

Усього "синьо-жовті" будуть представлені п'ятьма спортсменами.

Визначився склад української чоловічої команди на спринтерську гонку шостого етапу Кубка світу-2021/22 в Рупольдингу.

Зазначимо, що Україна в цій гонці буде представлена п'ятьма біатлоністами. Так, від "синьо-жовтих" першим на старт вийде її капітан - Дмитро Підручний. Він поїде під 11 номером .

Окрім того, візьмуть участь у спринті також Антон Дудченко ( 29 ), Артем Прима ( 61 ), Богдан Цимбал ( 67 ) та Артем Тищенко ( 110 ).

Із повним складом учасників на спринт ви можете ознайомитися ТУТ.

Спринтерська гонка у чоловіків розпочнеться 13 січня о 15:30 за київським часом.

Додамо, що наразі в загальному заліку Кубка світу найкращими серед українців є Дмитро Підручний та Антон Дудченко (32-е та 33-те місця та 111 балів). У рейтингу Кубка націй українська чоловіча команда розташовується на сьомій сходинці (2687 очок). Місце поза топ-10 позбавляє команду одного біатлоніста в заявці на гонку - шість замість семи, а одночасно можна випустити на старт чотирьох замість п'яти.

Читайте також:

Рупольдинг-2022: розклад гонок шостого етапу Кубка світу з біатлону та де дивитися

Провал українок: результати жіночого спринту на етапі Кубка світу з біатлону в Рупольдингу

Україна здобула першу медаль сезону на Кубку світу з біатлону