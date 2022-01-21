Стало відомо, хто від України відкриє жіночу індивідуальну гонку Кубка світу з біатлону в Антгольці

Стало відомо, хто від України відкриє жіночу індивідуальну гонку Кубка світу з біатлону в Антгольці

На старт від "синьо-жовтих" вийдуть п'ятеро спортсменок.

Визначилося, хто бігтиме з українських біатлоністок в індивідуальній гонці сьомого етапу Кубка світу-2021/22, який триває в італійському Антгольці.

Так, на старт від "синьо-жовтих" вийдуть п'ятеро спортсменок, а відкриє гонку Ірина Петренко. Вона вийде на старт під 22 номером .

Також серед українок стартуватимуть: Анастасія Меркушина ( 52 ), Юлія Джима ( 55 ), Дар'я Блашко ( 60 ) та Олена Білосюк ( 87 ), для якої ця гонка стане першою 2022 року.

UPD: Блашко та Білосюк ухвалили рішення знятися з "індивідуалки".

Початок індивідуальної гонки у дівчат розпочнеться 21 січня о 15:15 за київським часом

Наразі в загальному заліку Кубка світу найкращими серед українок є Юлія Джима (30-те, 147);

(30-те, 147); У рейтингу Кубка націй українська жіноча команда розташовується на на восьмій сходинці (3 271). Зазначимо, місце поза топ-10 позбавляє команду одного біатлоніста в заявці на гонку - шість замість семи, а одночасно можна випустити на старт чотирьох замість п'яти.

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