Стало відомо, хто від України відкриє жіночу індивідуальну гонку Кубка світу з біатлону в Антгольці

На старт від "синьо-жовтих" вийдуть п'ятеро спортсменок.
Визначилося, хто бігтиме з українських біатлоністок в індивідуальній гонці сьомого етапу Кубка світу-2021/22, який триває в італійському Антгольці.
Так, на старт від "синьо-жовтих" вийдуть п'ятеро спортсменок, а відкриє гонку Ірина Петренко. Вона вийде на старт під 22 номером.
Також серед українок стартуватимуть: Анастасія Меркушина (52), Юлія Джима (55), Дар'я Блашко (60) та Олена Білосюк (87), для якої ця гонка стане першою 2022 року.
UPD: Блашко та Білосюк ухвалили рішення знятися з "індивідуалки".
Початок індивідуальної гонки у дівчат розпочнеться 21 січня о 15:15 за київським часом
- Наразі в загальному заліку Кубка світу найкращими серед українок є Юлія Джима (30-те, 147);
- У рейтингу Кубка націй українська жіноча команда розташовується на на восьмій сходинці (3 271). Зазначимо, місце поза топ-10 позбавляє команду одного біатлоніста в заявці на гонку - шість замість семи, а одночасно можна випустити на старт чотирьох замість п'яти.
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