Стало відомо, хто з дівчат представить Україну в біатлоні на Олімпійських іграх-2022

Стало відомо, хто з дівчат представить Україну в біатлоні на Олімпійських іграх-2022

Від "синьо-жовтих" вирушать на змагання п'ять біатлоністок.

Визначився склад жіночої збірної України з біатлону на Олімпійські ігри-2022 в Пекіні.

Про це повідомляє Biathlon.com.ua.

Так, на головних біатлонних стартах сезону "синьо-жовтих" представлять Юлія Джима, Олена Білосюк, Дар'я Блашко, Валя Семеренко та Ірина Петренко. Цікаво, що спочатку остаточне рішення щодо складу жіночої команди повинні були вирішити після індивідуальної гонки, яка щойно завершилася в італійському Антгольці, проте остаточний список з'явився раніше.

Зазначимо, що до програми ОІ-2022 увійшли наступні дисципліни: змішана естафета, індивідуальна гонка, спринт, гонка переслідування, естафета та масстарт.

Блашко стала єдиною українською біатлоністкою, яка змогла здобути медаль у поточному сезоні Кубка світу. Разом з Артемом Тищенком вона виграла "бронзу" в одиночній змішаній естафеті на етапі в німецькому Обергофі.

Олімпійські ігри-2022 відбудуться від 4-го до 20 лютого. Все найважливіше, що варто знати про майбутні змагання в столиці Піднебесної, читайте в нашому матеріалі.

Раніше чоловіча збірна України з біатлону визначилася зі складом на Олімпіаду-2022.