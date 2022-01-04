Стало відомо, хто з дівчат та чоловіків представлятиме збірну України на п'ятому етапі Кубка світу з біатлону

Стало відомо, хто з дівчат та чоловіків представлятиме збірну України на п'ятому етапі Кубка світу з біатлону

Від "синьо-жовтих" заявлені 11 спортсменів.

Визначилося, хто з дівчат та чоловіків представлятиме збірну України з біатлону на п'ятому етапу Кубка світу-2021/22, який триватиме в німецькому Обергофі.

Про це повідомляє XSport.

Так, від "синьо-жовтих" заявлені 11 спортсменів: п'ятеро дівчат та шестеро чоловіків. Щодо жіночої команди, то цей етап пропустять Анастасія Меркушина, Ірина Петренко та капітан Олена Білосюк. Усі три біатлоністки продовжать тренуватися у Поклюці та готуватимуться до етапу у Рупольдингу.

Натомість, до складу потрапили: Юлія Джима, Дар'я Блашко, Валя Семеренко, Ольга Абрамова та Катерина Бех.

Що стосується чоловічої збірної, то в Обергофі виступлять: Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цимбал, Артем Тищенко і Тарас Лесюк.

Етап в Обергофі триватиме від 6 до 9 січня. До програми увійшли: спринт, одиночна змішана естафета, змішана естафета та гонка переслідування.

Результати українців на Кубку світу-2021/22

Наразі в загальному заліку Кубка світу найкращими серед українців є Дмитро Підручний (29-те місце та 108 балів) - у чоловіків та Олена Білосюк (29-те, 103) - у жінок.

(29-те місце та 108 балів) - у чоловіків та (29-те, 103) - у жінок. У рейтингу Кубка націй українська чоловіча команда розташовується на восьмій сходинці (2063 очок), жіноча - на дев'ятій (2095). Зазначимо, місце поза топ-10 позбавляє команду одного біатлоніста в заявці на гонку - шість замість семи, а одночасно можна випустити на старт чотирьох замість п'яти.

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