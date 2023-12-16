Стало відомо, хто з українців відібрався до перших масстартів сезону Кубка світу з біатлону

У жіночому масстарті Україна буде представлена 4 біатлоністками, у чоловічому – одним.

Стало відомо, хто з українських біатлоністів кваліфікувався до масстартів на третьому етапі Кубка світу з біатлону-2023/24, який триває у швейцарському Ленцергайде.

У жіночому масстарті нашу країну представлятимуть одразу чотири біатлоністки: Анастасія Меркушина, Ірина Петренко, Юлія Джима та Христина Дмитренко.

Петренко відібралася до масстарту за квотою Кубка світу (26-та у загального заліку, але Доротея Вірер знялася з гонки, тож її замінить українка). Меркушина та Джима здобули право змагатися у масстарті у за квотою виступу на етапі в Ленцергайде.

Дмитренко кваліфікувалася до масстарту, оскільки норвежка Марте Йогансен, яка мала проходити за квотою Кубка світу, відсутня на етапі. Йогансен замінить австрійка Тамара Штайнер, а це звільнить місце для Дмитренко за квотою виступу на етапі.

У чоловічому масстарті в Ленцергайде від України бігтиме лише Дмитро Підручний, який відібрався завдяки своїм результатам на цьому етапі.

Обидві гонки відбудуться в неділю, 17 грудня. Початок жіночого масстарту – о 13:30 за київським часом, чоловічого – о 15:45. Це будуть перші масстарти поточного сезону Кубка світу.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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