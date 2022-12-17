Стало відомо, хто з українців відібрався до першого масстарту сезону на Кубку світу з біатлону

У неділю, 18 грудня, третій етап Кубка світу з біатлону-2022/23 у французькому Ансі завершиться чоловічим і жіночим масстартами. Україна буде представлена лише одним учасником – Артемом Примою.

На цьому етапі Прима двічі поспіль фінішував у топ-20: після 18-го місця у спринті 35-річний біатлоніст посів 10-те місце у гонці переслідування. Це найкращий результат України цього сезону на Кубку світу в особистих гонках, а також перший фініш у топ-10.

Завдяки своїм успішним виступам Прима здобув право позмагатися в першому масстарті нинішнього сезону. Він став другим найкращим на етапі в Ансі серед тих, хто не перебуває в топ-25 загального заліку Кубка світу.

До масстарту потрапляють 25 найкращих біатлоністів із загального заліку Кубка світу та 5 найкращих біатлоністів за сумою балів за етап, на якому проводиться масстарт.

На жаль, до жіночого масстарту жодна з українок кваліфікуватися не зуміла.

Додамо, що чоловічий масстарт розпочнеться о 13:10, а жіночий – о 15:15 за київським часом.

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