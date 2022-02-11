Стало відомо, хто з українських біатлоністів бігтиме в чоловічому спринті на ОІ-2022

Стало відомо, хто з українських біатлоністів бігтиме в чоловічому спринті на ОІ-2022

Від "синьо-жовтих" заявлені чотири спортсмени.

Стало відомо, хто бігтиме від України у чоловічому спринті з біатлону на Олімпійських іграх-2022.

Так, за інформацією Суспільне Спорт, "синьо-жовті" будуть представлені чотирма спортсменами: Дмитром Підручним, Артемом Примою, Антоном Дудченком та Богданом Цимбалом. Водночас, порядок виступу та стартові номери представників України у спринті визначаться пізніше.

Зазначимо, що аналогічним складом Україна була представлена й в індивіуальній гонці. Крім них, у Пекіні перебуває також Артем Тищенко - п'ятий біатлоніст у складі чоловічої команди. Утім, рішення щодо складу на спринт означатиме, що у нього не буде особистих стартів на Олімпіаді-2022. Єдина можливість біатлоніста виступити у Пекіні - потрапити у склад на чоловічу естафету.

Таким чином, для двох біатлоністів - Дмитра Підручного та Артема Прими - спринт на Олімпіаді-2022 стане третьою гонкою на Олімпіаді-2022. Крім них, у складі збірної України з біатлону усі три старти у Пекіні також матиме і лідерка жіночої команди Юлія Джима, яка потрапила у склад на спринт, де Україна представлена лише трьома біатлоністками.

Чоловічий спринт розпочнеться 12 лютого, об 11 годині за Києвом;

11 лютого об 11 годині розпочнеться спринтерська гонка у жінок.

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