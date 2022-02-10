Стало відомо, хто з українських біатлоністок побіжить спринтерську гонку на Олімпіаді-2022

Стало відомо, хто з українських біатлоністок побіжить спринтерську гонку на Олімпіаді-2022

"Синьо-жовті" будуть представлені трьома спортсменками.

Стало відомо, хто виступить від України в жіночій спринтерській гонці з біатлону на Олімпійських іграх-2022 в Пекіні.

Так, за інформацією офіційного сайту змагань, від "синьо-жовтих" на старт повинні вийти: Ірина Петренко ( 15 стартовий номер ), Юлія Джима ( 57 ) та Анастасія Меркушина ( 70 ).

Жіночий спринт розпочнеться у п'ятницю, 11 лютого, об 11:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося. що збірна України з біатлону ризикує пропустити жіночу естафету на Олімпіаді-2022. Валентина Семеренко достроково припинила участь на Іграх у Пекіні через проблеми зі здоров'ям, а Олена Білосюк та Дар'я Блашко здали позитивні тести на COVID-19.

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