Стало відомо, хто з українських біатлоністок побіжить спринтерську гонку на Олімпіаді-2022

"Синьо-жовті" будуть представлені трьома спортсменками.
Стало відомо, хто виступить від України в жіночій спринтерській гонці з біатлону на Олімпійських іграх-2022 в Пекіні.
Так, за інформацією офіційного сайту змагань, від "синьо-жовтих" на старт повинні вийти: Ірина Петренко (15 стартовий номер), Юлія Джима (57) та Анастасія Меркушина (70).
Жіночий спринт розпочнеться у п'ятницю, 11 лютого, об 11:00 за київським часом.
Раніше повідомлялося. що збірна України з біатлону ризикує пропустити жіночу естафету на Олімпіаді-2022. Валентина Семеренко достроково припинила участь на Іграх у Пекіні через проблеми зі здоров'ям, а Олена Білосюк та Дар'я Блашко здали позитивні тести на COVID-19.
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