Стало відомо, хто замінив Таловєрова у складі збірної України на матчі Ліги націй проти Бельгії

Тренерський штаб "синьо-жовтих" перевів Олександра Сватка з резервного списку до основного.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров зробив одну зміну в списку гравців, викликаних на матчі плейоф проти Бельгії за право виступати в елітному дивізіоні наступного розіграшу Ліги націй.

Як повідомила Українська асоціація футболу (УАФ) в офіційному Telegram-каналі, з резервного списку до основного був переведений захисник американського "Остіну" Олександр Сваток.

30-річний Сваток замінив у національній команді захисника англійського "Плімута" Максима Таловєрова, який пропустить березневий збір через пошкодження. Олександра уже приєднався до табору "синьо-жовтих".

Матчі України проти Бельгії заплановано на 20 та 23 березня. Перша зустріч буде номінально домашньою для "синьо-жовтих" і відбудеться в іспанській Мурсії, поєдинок-відповідь прийматиме бельгійський Генк.

Переможець двоматчевого протистояння між Україною та Бельгією отримає місце в найпрестижнішому Дивізіоні А Ліги націй. Збірна, яка програє, проведе наступний розіграш турніру в Дивізіоні В.

Раніше стало відомо, хто судитиме матч Україна – Бельгія за місце в еліті Ліги націй.

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