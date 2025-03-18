Стало відомо, хто замінив Таловєрова у складі збірної України на матчі Ліги націй проти Бельгії

Тренерський штаб "синьо-жовтих" перевів Олександра Сватка з резервного списку до основного.
Головний тренер збірної України Сергій Ребров зробив одну зміну в списку гравців, викликаних на матчі плейоф проти Бельгії за право виступати в елітному дивізіоні наступного розіграшу Ліги націй.
Як повідомила Українська асоціація футболу (УАФ) в офіційному Telegram-каналі, з резервного списку до основного був переведений захисник американського "Остіну" Олександр Сваток.
30-річний Сваток замінив у національній команді захисника англійського "Плімута" Максима Таловєрова, який пропустить березневий збір через пошкодження. Олександра уже приєднався до табору "синьо-жовтих".
Матчі України проти Бельгії заплановано на 20 та 23 березня. Перша зустріч буде номінально домашньою для "синьо-жовтих" і відбудеться в іспанській Мурсії, поєдинок-відповідь прийматиме бельгійський Генк.
Переможець двоматчевого протистояння між Україною та Бельгією отримає місце в найпрестижнішому Дивізіоні А Ліги націй. Збірна, яка програє, проведе наступний розіграш турніру в Дивізіоні В.
Раніше стало відомо, хто судитиме матч Україна – Бельгія за місце в еліті Ліги націй.
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