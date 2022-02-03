Стало відомо, хто зі спортсменів нестиме прапор України на відкритті Олімпійських ігор-2022 в Пекіні

Стало відомо, хто зі спортсменів нестиме прапор України на відкритті Олімпійських ігор-2022 в Пекіні

Офіційна церемонія розпочнеться 4 лютого о 14 годині за Києвом.

Визначилися імена прапороносців збірної України на відкритті Олімпійських ігор-2022 в Пекіні.

Як повідомляє НОК України, синьо-жовтий прапор під час виходу команди на офіційній церемонії нестимуть олімпійський чемпіон із фристайлу на ОІ-2018 у Пхенчхані Олександр Абраменко та срібна призерка Юнацьких Олімпійських ігор з фігурного катання Олександра Назарова.

"Перш за все, це велика честь для мене нести прапор своєї країни, за яку виступаєш, яку прославляєш на кожних стартах. Я про це давно мріяв і радий, що мені доручили таку відповідальну місію. Відчуваю гордість і хвилювання водночас", - сказав Абраменко.

А ось, як свою майбутню місію прокоментувала Назарова.

"Ще на зимових Іграх в Пхьончхані-2018 я дуже прагнула стати прапороносцем, але розуміла, що для мене це дебютні змагання такого рівня. І тому зараз я дуже щаслива розділити такий урочистий момент зі своїм колегою по команді і всією Україною".

Зазначимо, до столиці Піднебесної захищати честь України вирушили 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах.

Зимові Олімпійські ігри в Пекіні відбудуться від 4-го до 20 лютого 2022 року;

Під час зимової Олімпіади в Пекіні проводитимуться змагання з 15 дисциплін у семи видах спорту. Нові дисципліни з’являться у бобслеї, шорт-треку, лижному фристайлі, стрибках з трампліну та сноуборді;

Усього розіграють 109 комплектів медалей.

Додамо, що урочиста церемонія відкриття ОІ-2022 розпочнеться 4 лютого о 14 годині за київським часом. ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію цієї події.

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