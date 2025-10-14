Стало відомо, яку суму новачок "Динамо" пожертвував на ЗСУ після проросійського скандалу

Владіслав Бленуце / © ФК Динамо Київ

Румунський форвард київського "Динамо" Владіслав Бленуце, який вляпався у гучний скандал через репости проросійських публікацій у себе в соцмережах, пожертвував гроші на ЗСУ.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши чек з платежем на суму 700 тисяч гривень.

"Мій переїзд до України був непростим, в основному на психологічному рівні. Мене звинувачували у тому, що не визначає, хто я є.

Місяць тому я публічно висловив свою підтримку Збройним Силам України, і зараз я хочу довести, що справді це мав на увазі.

Я не намагаюся купити чиєсь схвалення – я роблю це щиро, і я цим пишаюся", – написав Бленуце.

Раніше захисник "Динамо" Крістіан Біловар розповів, що Бленуце відправив ЗСУ всю свою першу зарплату.

Нагадаємо, після переходу до "Динамо" у Бленуцe знайшли зашкварні репости у TikTok, зокрема роликів за участю російського пропагандиста Володимира Соловйова та іншого пропагандистського контенту.

Також у соцмережах дружини 23-річного румунського футболіста було виявлено фото з ностальгією за СРСР і вирізки з промов президента РФ Володимира Путіна.

Пізніше "Динамо" виступило з офіційною заявою щодо скандалу навколо новачка клубу, наголосивши, що Бленуцe "підтвердив свою проукраїнську позицію та визнав колишні помилки".

Водночас сам гравець записав відеозвернення до українців українською мовою.

Також Бленуцe дав інтерв'ю пресслужбі "Динамо", в якому запевнив, що усвідомив свою помилку та не підтримує російських окупантів.

Проте цього виявилося замало для ультрас київського клубу, які закидали лавку запасних команди ватою.