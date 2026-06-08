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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
438
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2 хв

Стало відомо, яким було перше бажання Еріксена після того, як він прийшов до тями

Крістіан попросив медиків дозволити йому самостійно залишити поле та привітатися зі своєю сім'єю.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Крістіан Еріксен

Крістіан Еріксен / © Associated Press

Стало відомо, яким було перше бажання півзахисника збірної Данії Крістіана Еріксена після того, як він прийшов до тями.

У неділю, 7 червня, Еріксен знепритомнів на 65-й хвилині товариського матчу проти України. Арбітр одразу ж призупинив зустріч — лікарі з'явилися на полі й надали гравцю медичну допомогу.

Зрештою Крістіан прийшов до тями та залишив поле під оплески глядачів. Потім арбітр, порадившись з тренерами і капітанами обох збірних, ухвалив рішення достроково завершити матч.

За словами лікаря збірної Данії Мортена Боесена, після моторошного інциденту Еріксен мав лише одне прохання до медиків — дозволити йому самостійно залишити поле та привітатися зі своєю сім'єю.

"Він сам хотів піти і також привітатися зі своєю родиною. А швидка була в кутку. Тому йому це дозволили. Він був повністю під моніторингом.

Стан серця Крістіана? Я недостатньо в цьому розуміюся. Це питання до фахівців у цій галузі та самого Крістіана", — цитує Боесена видання Tipsbladet.

Раніше став відомий поточний стан Еріксена, який знепритомнів під час матчу з Україною. За словами Боесена, 34-річний футболіст почувається добре і перебуває разом зі своєю сім'єю. Невдовзі його мають виписати з лікарні.

Зазначимо, що влітку 2021 року Еріксен пережив серцевий напад під час Євро-2020. Крістіана вдалося реанімувати на полі, після чого його доправили до лікарні та пізніше встановили кардіовертер-дефібрилятор.

Нагадаємо, на момент зупинення матчу Данія вигравала в України з рахунком 2:1.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
438
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