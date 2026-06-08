Стало відомо, яким було перше бажання Еріксена після того, як він прийшов до тями

Крістіан Еріксен / © Associated Press

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Стало відомо, яким було перше бажання півзахисника збірної Данії Крістіана Еріксена після того, як він прийшов до тями.

У неділю, 7 червня, Еріксен знепритомнів на 65-й хвилині товариського матчу проти України. Арбітр одразу ж призупинив зустріч — лікарі з'явилися на полі й надали гравцю медичну допомогу.

Зрештою Крістіан прийшов до тями та залишив поле під оплески глядачів. Потім арбітр, порадившись з тренерами і капітанами обох збірних, ухвалив рішення достроково завершити матч.

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За словами лікаря збірної Данії Мортена Боесена, після моторошного інциденту Еріксен мав лише одне прохання до медиків — дозволити йому самостійно залишити поле та привітатися зі своєю сім'єю.

"Він сам хотів піти і також привітатися зі своєю родиною. А швидка була в кутку. Тому йому це дозволили. Він був повністю під моніторингом.

Стан серця Крістіана? Я недостатньо в цьому розуміюся. Це питання до фахівців у цій галузі та самого Крістіана", — цитує Боесена видання Tipsbladet.

Раніше став відомий поточний стан Еріксена, який знепритомнів під час матчу з Україною. За словами Боесена, 34-річний футболіст почувається добре і перебуває разом зі своєю сім'єю. Невдовзі його мають виписати з лікарні.

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Зазначимо, що влітку 2021 року Еріксен пережив серцевий напад під час Євро-2020. Крістіана вдалося реанімувати на полі, після чого його доправили до лікарні та пізніше встановили кардіовертер-дефібрилятор.

Нагадаємо, на момент зупинення матчу Данія вигравала в України з рахунком 2:1.

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