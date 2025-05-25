Стало відомо, хто стане новим головним тренером "Шахтаря"

Арда Туран / © facebook.com/eyupsporofficial

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Новим головним тренером донецького "Шахтаря" стане ексгравець "Барселони" та мадридського "Атлетіко" Арда Туран, який до останнього часу очолював турецький "Еюпспор".

За інформацією авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, найближчими днями 38-річний турецький фахівець підпише контракт з "гірниками".

Зазначається, що угода між сторонами буде розрахована до червня 2027 року.

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Туран відомий за своїми виступами за мадридський "Атлетіко" та "Барселону", з якими виграв три титули чемпіона Іспанії та низку інших трофеїв. На його рахунку також 100 матчів за збірну Туреччини, в яких він забив 17 голів.

У квітні 2023 року Туран розпочав тренерську кар'єру, очоливши турецький "Еюпспор". На чолі цієї команди Арда провів 84 матчі: 45 перемог, 14 нічиїх та 25 поразок.

Цього сезону "Еюпспор", який у січні 2025 року підписав легенду "Шахтаря" Тараса Степаненка, під керівництвом Турана посів шосте місце в турецькій Суперлізі.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" оголосив про завершення співпраці з головним тренером команди Маріно Пушичем.

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Донецький клуб став бронзовим призером УПЛ-2024/25. "Гірники" вперше за 29 років фінішували нижче другого місця в чемпіонаті України.

Незважаючи на провальний виступ у чемпіонаті, "Шахтар" виборов путівку до Ліги Європи завдяки перемозі в Кубку України, де у фіналі в серії пенальті здолав "Динамо".