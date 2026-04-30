Стало відомо, хто стане суперником збірної України в червневому товариському матчі

Збірна України з футболу / © УАФ

Збірна України з футболу зіграє товариський матч проти команди Данії.

Про це повідомляє Данський футбольний союз (DBU).

Поєдинок відбудеться 7 червня в данському місті Оденсе.

Зазначається, що DBU також домовився з Українською асоціацією футболу (УАФ) про фінансовий внесок у благодійний проєкт для підтримки футболу та тих, хто страждає від війни в Україні.

Точна сума внеску та отримувач допомоги будуть узгоджені між DBU та УАФ протягом наступного місяця.

"Україна була обрана суперником насамперед зі спортивних міркувань, але ми розуміємо особливий статус цього матчу. Через російське вторгнення повсякденне життя багатьох дітей в Україні сповнене небезпеки. Футбол може відіграти важливу роль: дати перепочинок, об'єднати людей і принести позитив у ці важкі часи", — заявив виконавчий директор Данського футбольного союзу Ерік Брьоггер Расмуссен.

Поки що невідомо, хто буде головним тренером "синьо-жовтих" під час матчу з Данією. 22 квітня Сергій Ребров залишив збірну України, нового керманича національної команди УАФ повинна оголосити найближчим часом.

Додамо, що раніше видання TVP Sport повідомило, що збірна України 31 травня у Вроцлаві зіграє спаринг з Польщею. Офіційно проведення цього матчу жодна зі сторін ще не підтвердила.

Нагадаємо, Україна, Данія та Польща не вийшли на чемпіонат світу-2026. Українці в півфіналі плейоф програли Швеції, данці у фіналі плейоф у серії пенальті поступилися Чехії, поляки у фіналі плейоф зазнали поразки від шведів.

