Стало відомо, хто судитиме фінали Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій

УЄФА призначив суддів на всі фінали клубних євротурнірів під егідою організації, які відбудуться наприкінці травня.

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Фінал Ліги чемпіонів між французьким ПСЖ та англійським "Арсеналом" обслужить німецька бригада арбітрів під керівництвом Даніеля Зіберта. На лініях йому допомагатимуть Ян Зайдель та Рафаель Фольтін. Арбітром VAR стане Бастіан Данкерт. Цей матч відбудеться 30 травня на "Пушкаш Арені" в угорському Будапешті. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Головним арбітром фіналу Ліги Європи між німецьким "Фрайбургом" та англійською "Астон Віллою" стане француз Франсуа Летексьє. Цей поєдинок відбудеться 20 травня на стадіоні "Бешикташ Парк" у турецькому Стамбулі. Початок — о 22:00 за київським часом.

На фіналі Ліги конференцій між англійським "Крістал Пелас" та іспанським "Райо Вальєкано" головим рефері працюватиме італієць Мауріціо Маріані. Цей матч відбудеться 27 травня на "Ред Булл Арені" в німецькому Лейпцигу. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що донецький "Шахтар" отримав пряму путівку до основного раунду Ліги чемпіонів-2026/27.

