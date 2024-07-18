Стало відомо, кого з російських і білоруських спортсменів допустили до участі в Олімпіаді-2024

На Іграх у Парижі виступатиме в нейтральному статусі 31 атлет з держав-агресорок.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) назвав остаточну кількість та імена російських і білоруських спортсменів, які в нейтральному статусі візьмуть участь в Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

Як повідомляє офіційний сайт організації, на ОІ-2024 змагатиметься 31 атлет з держав-агресорок (15 спортсменів з російським паспортом та 16 – з білоруським).

Список росіян, які виступлять на Олімпіаді-2024

Велоспорт: Тамара Дронова, Альона Іванченко, Глєб Сиріца

Стрибки на батуті: Анжела Бладцева

Теніс: Даніїл Мєдвєдєв, Роман Сафіуллін, Єкатєріна Алєксандрова, Мірра Андрєєва, Павєл Котов, Діана Шнайдер, Єлєна Вєсніна

Веслування на каное і байдарках: Алєксєй Коровашков, Захар Пєтров, Олеся Ромасєнко

Плавання: Євгєній Сомов

Список білорусів, які виступлять на Олімпіаді-2024

Велоспорт: Анна Церах

Стрибки на батуті: Іван Літвінович, Віолета Барділовськая

Важка атлетика: Сюзанна Валодзька, Євген Тіханцов

Боротьба: Абубакар Хаслаханов

Тхеквондо: Георгій Гурциєв

Академічне веслування: Явген Залатой, Таццяна Клімович

Плавання: Ілья Шиманович, Настасся Шкурдай, Аліна Змушко

Стрільба: Дар'я Чуприс, Аляксандра Пятрова

Веслування на байдарках і каное: Владіслав Кравец, Юлія Трушкіна

Зазначимо, що для того, щоб отримати право виступити на ОІ-2024, російські та білоруські спортсмени зобов'язані були не лише здобути олімпійські ліцензії, а й пройти перевірку МОК на дотримання критеріїв нейтральності.

Наприкінці 2023 року МОК на тлі повномасштабного вторгнення РФ до України ухвалив рішення допустити російських і білоруських спортсменів до Олімпіади-2024 в нейтральному статусі. Їм дозволено виступити лише в особистих змаганнях, тоді як команди країн-агресорок не допустили. Також заборонена будь-яка національна символіка РФ та Білорусі – гімни, прапори тощо.

Крім того, не були допущені до ОІ-2024 російські та білоруські спортсмени, які публічно підтримали війну або мали контракти з арміями держав-агресорок.

Також повідомлялося, що російських і білоруських спортсменів не допустили до церемонії відкриття Олімпіади-2024.

33-ті літні Олімпійські ігри відбудуться в Парижі від 26 липня до 11 серпня 2024 року. На змаганнях розіграють 329 комплектів медалей у 32 видах спорту.

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