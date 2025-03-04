Стало відомо, коли український ексчемпіон світу Гвоздик повернеться на ринг

Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик розповів, коли повернеться на ринг.

В інтерв'ю The Ring український боксер повідомив, що 19 квітня виступить на вечорі боксу від Golden Boy Promotions.

Ім'я свого наступного суперника Гвоздик ще не знає, але заявив, що хоче провести титульний поєдинок.

"Я хочу битися з найкращими боксерами. Дмитро Бівол і Артур Бетербієв, ймовірно, зараз недоступні, оскільки готуються до третього поєдинку.

Тепер є Каллум Сміт, який став тимчасовим чемпіоном. Бій Сміта проти Буатсі був чудовим матчапом. Обидва боксери показали хороше шоу для фанатів.

Я готовий, я тут. Я можу конкурувати на тому ж рівні й хотів би битися з Каллумом Смітом. Це міг би бути поєдинок мрії, і я хотів би його провести. Це було б ідеально. Я відкритий до всіх викликів", – сказав Гвоздик.

У послужному списку 37-річного Гвоздика 20 перемог (16 – нокаутом) та дві поразки. Вперше він програв у жовтні 2019 року росіянинові Артуру Бетербієву, втративши титул WBC.

У червні 2020 року Гвоздик оголосив про завершення кар'єри, але після початку повномасштабного російського вторгнення до України вирішив повернутися на ринг.

Відновивши боксерську кар'єру, Олександр здобув три перемоги поспіль (над мексиканцем Жосуе Обандо, латвійцем Річардсом Болотніксом і бразильцем Ісааком Родрігесом). Після цього у червні 2024-го Гвоздик програв американцю Давиду Бенавідесу в поєдинку за титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC у напівважкій вазі.

Читайте також:

"Загрозливіше, ніж Ф'юрі та мільйони доларів": у Мережі пореготали з кинутого Лебігою виклику Усику

Усик прийняв виклик на бій від Лебіги, висунувши блогеру умову

"На кону – бутерброд з двома шматками ковбаси": Лебіга викликав на бій Усика (відео)