Стало відомо, коли Анчелотті залишить "Реал" і хто стане новим тренером мадридців

Карло Анчелотті / © Associated Press

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Карло Анчелотті залишить посаду головного тренера мадридського "Реала" 25 травня після матчу заключного туру Ла Ліги з "Реалом Сосьєдад".

Про це повідомляє авторитетне видання Marca.

Зазначається, що Анчелотті та "Королівський клуб" домовилися щодо всіх деталей розірвання контракту, який розрахований до 30 червня 2026 року.

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На час Клубного чемпіонату світу-2025, який відбудеться від 15 червня до 13 липня у США, "вершкових" очолить директор з професійного футболу Сантьяго Соларі.

Після завершення турніру "Реал" оголосить про призначення новим керманичем команди свого 43-річного ексфутболіста Хабі Алонсо, який зараз очолює німецький "Баєр".

Алонсо грав за "вершкових" від 2009 до 2014 року, провів 158 матчів і забив чотири голи. Разом з "Реалом" він двічі виграв Кубок Іспанії та по одному разу перемагав у Ла Лізі, Суперкубку Іспанії, Лізі чемпіонів і Суперкубку УЄФА.

Додамо, що у груповому раунді КЧС-2025 мадридці зіграють у квартеті H з "Аль-Хілялем" (Саудівська Аравія), "Пачукою" (Мексика) та "Зальцбургом" (Австрія).

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Анчелотті вдруге очолив "Реал" 2021 року. Відтоді він виграв з командою 11 трофеїв, включно з двома титулами Ла Ліги та двома Лігами чемпіонів.

Протягом свого першого періоду на чолі мадридців (2013-2015) Карло виграв чотири трофеї: тріумфував у Кубку Іспанії, Лізі чемпіонів, Суперкубку УЄФА та на Клубному чемпіонаті світу.

Анчелотті є одним з найбільш успішних тренерів в історії футболу. Він єдиний керманич, який вигравав усі топ-5 чемпіонатів Європи, а також п'ять разів тріумфував у Лізі чемпіонів – двічі з "Міланом" (2003, 2007) та тричі з "Реалом" (2014, 2022, 2024).

За чотири тури до завершення сезону "Реал" йде другим у турнірній таблиці Ла Ліги, відстаючи від "Барселони" на 4 очки. 11 травня каталонці прийматимуть мадридців у матчі чемпіонату Іспанії.

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