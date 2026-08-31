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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Стало відомо, коли та проти кого Усик планує провести наступний бій

Українець має намір зустрітися в ринзі з Деонтеєм Вайлдером.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Олександр Усик

Олександр Усик / © Associated Press

Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик, який наприкінці червня відмовився від своїх поясів, планує провести наступний бій проти Деонтея Вайлдера.

Про це Майку Коппінджеру з The Ring повідомив директор команди українського боксера Сергій Лапін.

Очікується, що поєдинок між українцем і американцем відбудеться у березні 2027 року в США.

Зазначимо, що наприкінці минулого року Усик заявив про бажання провести бій з Вайлдером, однак переговори щодо поєдинку зірвалися.

Свій останній бій Усик провів у ніч проти 24 травня в єгипетському місті Гіза, технічним нокаутом здолавши нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

У послужному списку 39-річного українця 25 перемог (16 — нокаутом) у 25 поєдинках на профірингу.

Вайлдер востаннє виходив у ринг у квітні, роздільним рішенням суддів здолавши британця Дерека Чісору.

В активі 40-річного Вайлдера 45 перемог на профірингу (43 — нокаутом). Також на рахунку американця одна нічия та чотири поразки.

Раніше повдомлялося, що Усик зробив важливу заяву щодо завершення кар'єри.

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