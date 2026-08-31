Стало відомо, коли та проти кого Усик планує провести наступний бій

Олександр Усик / © Associated Press

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Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик, який наприкінці червня відмовився від своїх поясів, планує провести наступний бій проти Деонтея Вайлдера.

Про це Майку Коппінджеру з The Ring повідомив директор команди українського боксера Сергій Лапін.

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Очікується, що поєдинок між українцем і американцем відбудеться у березні 2027 року в США.

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Зазначимо, що наприкінці минулого року Усик заявив про бажання провести бій з Вайлдером, однак переговори щодо поєдинку зірвалися.

Свій останній бій Усик провів у ніч проти 24 травня в єгипетському місті Гіза, технічним нокаутом здолавши нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

У послужному списку 39-річного українця 25 перемог (16 — нокаутом) у 25 поєдинках на профірингу.

Вайлдер востаннє виходив у ринг у квітні, роздільним рішенням суддів здолавши британця Дерека Чісору.

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В активі 40-річного Вайлдера 45 перемог на профірингу (43 — нокаутом). Також на рахунку американця одна нічия та чотири поразки.

Раніше повдомлялося, що Усик зробив важливу заяву щодо завершення кар'єри.

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