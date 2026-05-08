Стало відомо, коли збірна України з футболу отримає нового головного тренера

Стало відомо, коли Українська асоціація футболу (УАФ) офіційно оголосить ім'я нового головного тренера збірної України, який замінить на цій посаді Сергія Реброва.

За інформацією Sport.ua, італійський фахівець Андреа Мальдера прибуде до Києва 18 травня. Наступного дня Виконком УАФ офіційно затвердить його на посаді головного тренера національної команди.

Представить Мальдеру на засіданні Виконкому президент УАФ Андрій Шевченко.

Також джерело зазначає, що Шевченко та Мальдера 20 травня будуть присутні на фінальному матчі Кубка України між "Динамо" та "Черніговом", який відбудеться на "Арені Львів".

54-річний Мальдера стане першим іноземним головним тренером в історії збірної України.

Для нього це буде повернення до збірної України. Від 2016 до 2021 року він працював з національною командою як помічник Андрія Шевченка.

Після відходу Шевченка зі збірної України італієць також залишив свою посаду. Після цього він був асистентом екстренера донецького "Шахтаря" Роберто Де Дзербі в англійському "Брайтоні" та французькому "Марселі".

Тож майбутня робота зі збірної України стане для Мальдери першою в кар'єрі у ролі головного тренера.

Цікаво, що 2019 року Мальдера набив тату з гербом та прапором України.

Татуювання Андреа Мальдери з гербом та прапором України / instagram.com/malderaandrea

Уже відомо. хто буде суперниками збірної України в перших матчах під керівництвом Мальдери. "Синьо-жовті" 31 травня у Вроцлаві зіграють товариський поєдинок проти Польщі, після чого 7 червня в Оденсе проведуть спаринг з Данією.

Нагадаємо, 22 квітня Сергій Ребров залишив збірну України, яку очолював від 2023 року. Під його керівництвом "синьо-жовті" кваліфікувалися на Євро-2024, але там не зуміли вийти з групи. Також команда не пробилася на чемпіонат світу-2026, програвши Швеції (1:3) в півфіналі плейоф відбору.

