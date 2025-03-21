Стало відомо, на скільки вибув гравець збірної України, який травмувався в матчі з Бельгією

Олексій Сич не допоможе "синьо-жовтим" у поєдинку-відповіді проти бельгійців.

Стали відомі деталі травми правого захисника збірної України Олексія Сича, яку він отримав у першому матчі проти Бельгії в плейоф за право виступати в елітному дивізіоні наступного розіграшу Ліги націй.

Як повідомила пресслужба львівських "Карпат", кольори яких на клубному рівні захищає 23-річний гравець, у нього попередньо діагностовано пошкодження медіальної колатеральної зв'язки. Орієнтовний термін відновлення – близько місяця.

У першому таймі Сич з лавки для запасних вийшов на поле замість травмованого Юхима Коноплі. Однак у другій половині зустрічі Олексій також дістав пошкодження і був замінений.

Незважаючи на кадрові втрати, "синьо-жовті" здобули вольову перемогу над бельгійцями з рахунком 3:1.

Раніше повідомлялося, що Ребров назвав переламний момент матчу Україна – Бельгія.

На успіх національної команди вже відреагував екстренер збірної України, а нині президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко.

Поєдинок-відповідь між командами в неділю, 23 березня, прийматиме бельгійське місто Генк. Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Переможець двоматчевого протистояння між Україною та Бельгією отримає місце в найпрестижнішому Дивізіоні А Ліги націй. Збірна, яка програє, проведе наступний розіграш турніру в Дивізіоні В.

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