Стало відомо, на скільки дискваліфікували Мудрика за вживання допінгу

Михайло Мудрик / © Associated Press

Футбольна асоціація Англія (FA) на чотири роки дискваліфікувала українського вінгера лондонського "Челсі" Михайла Мудрика за вживання допінгу.

Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

Це максимальний термін дискваліфікації за порушення антидопінгових правил.

Саме з апеляцією щодо цього рішення 25-річний український футболіст звернувся до Спортивного арбітражного суду (CAS), подавши документи 25 лютого 2026 року.

CAS підтвердив, що українець оскаржуватиме чотирирічний термін дискваліфікації та додав, що зараз сторони обмінюються письмовими заявами і дата слухання ще не призначена. Водночас "Челсі" відмовився від коментарів.

Нагадаємо, у грудні 2024 року стало відомо, що Мудрик здав позитивний тест на допінг. У пробі "А" гравця виявили заборонену речовину — мельдоній. Михайла тимчасово відсторонили від футболу — йому заборонено брати участь у матчах і тренуваннях.

У червні 2025 року в справі Мудрика відкрили допінг-пробу "B". За інформацією авторитетного видання The Athletic, вона також дала позитивний результат.

Раніше Мудрик у соцмережах підтвердив інформацію про свій позитивний тест на допінг. Михайло запевнив, що не вживав жодних заборонених речовин та пообіцяв розповісти більше, коли закінчиться розслідування і ситуація проясниться.

"Челсі" також виступив з офіційною заявою щодо проваленого Мудриком допінг-тесту. У ній зазначається, що Михайло стверджує, що ніколи свідомо не вживав жодних заборонених препаратів.

Раніше повідомлялося, що Мудрик пройшов перевірку на поліграфі через провалений допінг-тест.

