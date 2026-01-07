- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 165
- Час на прочитання
- 1 хв
Стало відомо, наскільки вибув Довбик через травму
Українець дістав пошкодження у грі з "Лечче".
Стало відомо, скільки часу український форвард "Роми" Артем Довбик пропустить через травму, яку дістав у матчі 19-го туру італійської Серії А проти "Лечче".
28-річний українець вибув щонайменше на два тижні через пошкодження лівого стегна, повідомляє Sky Sport Italia.
Довбик у поєдинку з "Лечче" вийшов на заміну на 60-й хвилині. На 71-й хвилині Артем забив гол, а на 86-й хвилині достроково залишив поле через травму.
Матч завершився перемогою "вовків" з рахунком 2:0.
У поточному розіграші Серії А український нападник забив три голи та віддав одну результативну передачу.
Загалом цього сезону Добик провів 17 матчів за "Рому" в усіх турнірах, відзначившись трьома голами та двома асистами.
Наразі "Рома" (36 очок) посідає п'яте місце у таблиці Серії А. В наступному турі чемпіонату Італії команда Довбика 10 січня прийме "Сассуоло".
Раніше повідомлялося, що "Челсі" оголосив про призначення нового головного тренера.