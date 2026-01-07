ТСН у соціальних мережах

165
1 хв

Стало відомо, наскільки вибув Довбик через травму

Українець дістав пошкодження у грі з "Лечче".

Максим Приходько
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Артем Довбик

Артем Довбик / facebook.com/officialasroma

Стало відомо, скільки часу український форвард "Роми" Артем Довбик пропустить через травму, яку дістав у матчі 19-го туру італійської Серії А проти "Лечче".

28-річний українець вибув щонайменше на два тижні через пошкодження лівого стегна, повідомляє Sky Sport Italia.

Довбик у поєдинку з "Лечче" вийшов на заміну на 60-й хвилині. На 71-й хвилині Артем забив гол, а на 86-й хвилині достроково залишив поле через травму.

Матч завершився перемогою "вовків" з рахунком 2:0.

У поточному розіграші Серії А український нападник забив три голи та віддав одну результативну передачу.

Загалом цього сезону Добик провів 17 матчів за "Рому" в усіх турнірах, відзначившись трьома голами та двома асистами.

Наразі "Рома" (36 очок) посідає п'яте місце у таблиці Серії А. В наступному турі чемпіонату Італії команда Довбика 10 січня прийме "Сассуоло".

