Стало відомо, після якого матчу Мудрик здав позитивний тест на допінг – ЗМІ

Ймовірно, це трапилося після одного з поєдинків збірної України.

Півзахисник лондонського "Челсі" Михайло Мудрик здав позитивний тест на допінг після матчу за збірну України в листопаді.

Про це повідомляє авторитетне видання The Athletic, посилаючись на численні джерела, які бажають залишитися анонімними, оскільки не мають права публічно говорити щодо цього.

Також джерело підтверджує, що в організмі 23-річного футболіста було знайдено заборонений препарат мельдоній.

У листопаді українська збірна зіграла внічию з Грузією (1:1) та перемогла Албанію (2:1) в Лізі націй. Мудрик взяв участь в обох матчах, а в поєдинку з грузинами відзначився асистом.

Заззначається, що за порушення антидопінгових правил Футбольної асоціації Англії (FA) українцю може загрожувати чотирирічна дискваліфікація, хоча пом'якшувальні фактори можуть скоротити цей термін до від двох років до місяця.

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Нагадаємо, в ніч проти 17 грудня стало відомо, що Мудрик здав позитивний тест на допінг. У пробі "А" футболіста виявили заборонену речовину.

Очікується, що найближчими днями також відкриють пробу "B". Після цього стане зрозуміло, чи загрожує Мудрику дискваліфікація і, якщо так, то наскільки тривала.

Цього сезону Мудрик провів 15 матчів за "Челсі" у всіх турнірах, відзначившись трьома забитими м'ячами та п'ятьма гольовими передачами.

Востаннє Мудрик потрапляв до заявки "Челсі" 1 грудня на матч АПЛ проти "Астон Вілли", який провів на лавці для запасних. Відтоді Михайло уже чотири поєдинки поспіль залишався поза заявкою своєї команди. Головний тренер лондонського клубу Енцо Мареска повідомляв, що українець хворіє.

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