Стало відомо, що трапилося з українською лижницею, яка фінішувала на ОІ-2022 з кров'ю на обличчі

Стало відомо, що трапилося з українською лижницею, яка фінішувала на ОІ-2022 з кров'ю на обличчі

Головний тренер "синьо-жовтих" пропонував їй зійти з дистанції, проте вона відмовилася.

Стало відомо, що трапилося з українською лижницею Вікторією Олех, яка фінішувала на Олімпійських іграх-2022 із закривавленим обличчям.

Про це в коментарі Національному комітету України розповів головний тренер "синьо-жовтих" Олександр Пуцко, передає Суспільне Спорт.

З'ясувалося, що вже на першому колі в Олех пішла кров носом і решту дистанції – понад 12 км – вона долала з кров'ю на обличчі. Пуцко розповів, що пропонував лижниці достроково завершити гонку, проте вона відмовилася.

"Сьогодні Вікторія боролася сама з собою. На першому колі побачив, що в неї пішла носом кров, що дуже мене налякало. Порадив зійти з дистанції, та вона не зупинилась – продовжила боротьбу й дійшла до кінця", - зазначив тренер української команди.

Додамо, що "золото" в лижних перегонах (жіночий скіатлон) виграла норвежка Тереза Йохауг. Вона офіційно стала першою олімпійською чемпіонкою зимової Олімпіади-2022. Найкращий результат серед українок показала Марина Анцибор. Вона посіла 56-те місце.