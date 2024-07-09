Стало відомо, скільки атлетів представлять Україну на Олімпіаді-2024: заявка за видами спорту

На Іграх у Парижі "синьо-жовті" виступлять у 23 видах спорту.

Стала відома загальна кількість спортсменів, які представлятимуть Україну на прийдешніх Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

Від нашої країни на ОІ-2024 змагатимуться 140 атлетів, які виступлять у 23 видах спорту.

Про це повідомив президент НОК України Вадим Гутцайт під час пресконференції, присвяченій підготовці українських спортсменів до Олімпіади у Парижі, зазначає Суспільне Спорт.

Найбільше представництво на Іграх-2024 Україна матиме у легкій атлетиці – 25 спортсменів.

Склад України на Олімпіаду-2024 за видами спорту

Легка атлетика – 25

Футбол – 18

Стрибки у воду – 9

Веслування (веслування на байдарках і каное та веслувальний слалом) – 9

Боротьба (вільна та греко-римська) – 9

Художня гімнастика – 6

Академічне веслування – 6

Спортивна гімнастика – 6

Теніс – 6

Стрільба (кульова та стендова) – 6

Фехтування – 6 (+2 запасні)

Плавання – 5

Дзюдо – 5

Велоспорт (шосе + маунтенбайк) – 4

Бокс – 3

Брейкінг – 3

Сучасне п'ятиборство – 3

Настільний теніс – 3

Скелелазіння – 2

Артистичне плавання – 2

Стрільба з лука – 2

Бадмінтон – 1

Важка атлетика – 1

Україна буде представлена найменшою кількістю спортсменів у своїй історії на Олімпійських іграх. Перед цим антирекорд (155 атлетів) був на Іграх-2020 у Токіо, які через пандемію коронавірусу відбулися 2021 року.

33-ті літні Олімпійські ігри відбудуться в Парижі від 26 липня до 11 серпня 2024 року. На змаганнях розіграють 329 комплектів медалей у 32 видах спорту.

Нагадаємо, на Олімпіаді-2020 збірна України здобула 19 нагород: одну золоту, шість срібних та 12 бронзових. Із цим результатом "синьо-жовті" посіли 44-те місце у медальному заліку.

Читайте також:

Аналітики дали новий прогноз, скільки медалей Україна виграє на Олімпіаді-2024

"Неймовірний поштовх для пропаганди": легенда НХЛ заявив, що Росія купила допущення до Олімпіади-2024

Російських і білоруських спортсменів не допустили до церемонії відкриття Олімпіади-2024