Стало відомо, скільки атлетів представлять Україну на Олімпіаді-2024: заявка за видами спорту

На Іграх у Парижі "синьо-жовті" виступлять у 23 видах спорту.
Стала відома загальна кількість спортсменів, які представлятимуть Україну на прийдешніх Олімпійських іграх-2024 в Парижі.
Від нашої країни на ОІ-2024 змагатимуться 140 атлетів, які виступлять у 23 видах спорту.
Про це повідомив президент НОК України Вадим Гутцайт під час пресконференції, присвяченій підготовці українських спортсменів до Олімпіади у Парижі, зазначає Суспільне Спорт.
Найбільше представництво на Іграх-2024 Україна матиме у легкій атлетиці – 25 спортсменів.
Склад України на Олімпіаду-2024 за видами спорту
- Легка атлетика – 25
- Футбол – 18
- Стрибки у воду – 9
- Веслування (веслування на байдарках і каное та веслувальний слалом) – 9
- Боротьба (вільна та греко-римська) – 9
- Художня гімнастика – 6
- Академічне веслування – 6
- Спортивна гімнастика – 6
- Теніс – 6
- Стрільба (кульова та стендова) – 6
- Фехтування – 6 (+2 запасні)
- Плавання – 5
- Дзюдо – 5
- Велоспорт (шосе + маунтенбайк) – 4
- Бокс – 3
- Брейкінг – 3
- Сучасне п'ятиборство – 3
- Настільний теніс – 3
- Скелелазіння – 2
- Артистичне плавання – 2
- Стрільба з лука – 2
- Бадмінтон – 1
- Важка атлетика – 1
Україна буде представлена найменшою кількістю спортсменів у своїй історії на Олімпійських іграх. Перед цим антирекорд (155 атлетів) був на Іграх-2020 у Токіо, які через пандемію коронавірусу відбулися 2021 року.
33-ті літні Олімпійські ігри відбудуться в Парижі від 26 липня до 11 серпня 2024 року. На змаганнях розіграють 329 комплектів медалей у 32 видах спорту.
Нагадаємо, на Олімпіаді-2020 збірна України здобула 19 нагород: одну золоту, шість срібних та 12 бронзових. Із цим результатом "синьо-жовті" посіли 44-те місце у медальному заліку.
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