Стало відомо, скільки матчів пропустить Забарний через дискваліфікацію за червону картку в АПЛ

Захисник збірної України не допоможе "вишням" у трьох найближчих поєдинках.

Український захисник "Борнмута" Ілля Забарний отримав триматчеву дискваліфікацію за пряму червону картку в матчі 26-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) проти "Вулвергемптона".

Як повідомляє Bournemouth Daily Echo, Футбольна асоціація Англії (FA) відхилила апеляцію "вишень" щодо вилучення 22-річного українця.

Таким чином, Забарний пропустить найближчі три матчі "Борнмута": поєдинки АПЛ проти "Брайтона" і "Тоттенгема" в АПЛ, а також гру 1/8 фіналу Кубка Англії проти "Вулвергемптона".

Нагадаємо, на 31-й хвилині зустрічі проти "вовків" Ілля пішов у грубий підкат на половині поля суперника, за що отримав пряму червону картку. У підсумку "Борнмут" програв "Вулвергемптону" з рахунком 0:1.

Для Забарного це перше вилучення в 75 матчах за англійський клуб, за який він виступає від січня 2023 року, коли перейшов з київського "Динамо".

Цього сезону захисник збірної України провів 26 матчів за "Борнмут" в АПЛ, результативними діями не відзначався.

Наразі "вишні" з 43 очками після 26 поєдинків посідають шосте місце в турнірній таблиці АПЛ, лише на один бал відстаючи від зони Ліги чемпіонів.

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