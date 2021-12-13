Стало відомо, скільки заробили українські футбольні клуби за провальний єврокубковий сезон

Жодна з наших команда не зуміла пробитися до євровесни.

Портал Swiss Ramble опублікував інформацію про детальний розподіл коштів учасникам футбольних єврокубів у сезоні-2021/22.

Згідно з цими даними, київське "Динамо" заробило в Лізі чемпіонів 31,34 мільйона євро, а донецький "Шахтар" - 36,8 мільйона євро.

Водночас майже всі ці гроші українські гранди отримали не за спортивні здобутки. На груповому етапі ЛЧ "біло-сині" та "гірники" не здобули жодної перемоги, посівши останні місця в своїх квартетах. Нічия з "Бенфікою" принесла підопічним Луческу 0,93 млн євро, а мирові з "Інтером" та "Шерифом" збагатили команду Роберто Де Дзербі на 1,86 млн євро.

Гарантовані 15,64 мільйона євро "Динамо" та "Шахтар" заробили за потрапляння до групового раунду Ліги чемпіонів. Завдяки клубному коефіцієнту, який базується на виступах клубів в єврокубках за останні 10 років, "гірники" отримали ще 19,3 млн євро, а кияни - 14,8 млн євро.

До того ж, клуби отримують додаткові прибутки від телепулу. Суми стануть відомі згодом.

Що стосується Ліги Європи та Ліги конференцій, тут клуби заробляють набагато менше. "Зоря" за потрапляння до групового раунду Ліги конференції заробила 2,94 мільйона євро. Дві перемоги та одна нічию збагатили луганців всього на 1,166 млн євро, а клубний коефіцієнт додав до цієї суми 0,712 млн євро. У підсумку заробіток бронзовиго призера УПЛ склав 4 мільйони та 818 тисяч євро.

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