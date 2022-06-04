Стало відомо, скільки заробить збірна України в разі виходу на ЧС-2022

Стало відомо, скільки заробить збірна України в разі виходу на ЧС-2022

Збірна України з футболу близька до того, щоб пробитися на Чемпіонат світу 2022 року в Катарі. Якщо "синьо-жовті" завоюють путівку на мундіаль, то отримають "кругленьку" суму.

Команді Олександра Петракова залишилося подолати останній бар'єр на шляху до світової першості. Після перемоги над Шотландією, "синьо-жовтих" у фіналі плейоф відбору на ЧС-2022 очікує збірна Уельсу.

Якщо українська команда переможе валлійців, то за потрапляння на чемпіонат світу отримає 2,5 млн доларів. А за три матчі на груповому етапі мундіаля заробить ще 8 млн доларів незалежно від результатів.

Таким чином, у разі виходу на чемпіонат світу збірна України гарантовано отримає 10,5 млн доларів, повідомляє видання Total Sportal з посиланням на ФІФА.

За вихід до 1/8 фіналу можна заробити ще 12 млн доларів, до чвертьфіналу - 16 млн доларів. За четверте місце на світовій першості передбачено 22 млн доларів призових, третє - 26 млн доларів.

Фіналіст ЧС отримає 32 млн доларів, а переможець турніру збагатиться на 45 млн доларів.

Поєдинок Уельс - Україна розпочнеться у неділю, 5 червня, на стадіоні "Мілленіум" у Кардіффі. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція матчу доступна на нашому сайті.

Нагадаємо, жеребкування фінальної частини ЧС-2022 вже відбулося. Якщо команда Олександра Петракова зможе вибороти путівку на світову першість, то змагатиметься там у групі В з Англією, США та Іраном.

Мундіаль у Катарі відбуватиметься від 21 листопада до 18 грудня 2022 року.

Шотландію подолали: збірна України перемогла у відбірному матчі Чемпіонату світу

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