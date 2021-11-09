Стало відомо, скільки зароблятиме Шевченко в італійському клубі: ЗМІ озвучили "чисту" зарплату

Контракт керманича розрахований до кінця червня 2024 року.

ЗМІ озвучили зарплату, яку отримуватиме український тренер Андрій Шевченко в італійському клубі " Дженоа ".

Про це повідомляє Calcio Finanza.

Зазначається, у новому клубі Шевченко отримуватиме на рік 2 мільйони євро за сезон "чистими" (2,62 мільйони брутто завдяки податковим пільгам). Щодо контракту, то він із "Грифонами" розрахований до 30 червня 2024 року. Цікаво, що одразу шестеро футболістів "Дженоа" отримують більше за свого нового керманича.

6 листопада "Дженоа" звільнив з посади головного тренера Давіде Баллардіні. Керівництво клубу було незадоволене результатами на старті сезону - команда набрала лише 9 очок у 12 стартових турах Серії А та йде на 15-му місці тільки в одному заліковому пункті від зони вильоту.

7 листопада італійський клуб оголосив про призначення Шевченка новим головним тренером. Перед Шевченком поставили ціль зберегти "Дженоа" в Серії А. Довгостроковим завданням є вивести клуб до єврокубків.

Додамо, що "Дженоа" - найстаріший футбольний клуб країни і дев'ятиразовий чемпіон Італії. Останнє "скудетто" команда завоювала ще в 1924 році.

Шевченко залишив збірну України 1 серпня після закінчення терміну контракту. Він очолював "синьо-жовтих" від літа 2016 року.

1 серпня після закінчення терміну контракту. Він очолював "синьо-жовтих" від літа 2016 року. Під керівництвом Шевченка національна команда провела 52 матчі, в яких здобула 25 перемог, 13 разів зіграла внічию і зазнала 14 поразок.

На Євро-2020 збірна України дійшла до чвертьфіналу. Це найкраще досягнення країни за всю історію.

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