Стало відомо, скільки збірна України заробила на Євро-2024

Ця сума значно менша, ніж на чемпіонаті Європи-2020.

Стало відомо, скільки грошей збірна України заробила своїм виступом на Євро-2024 з футболу.

Команда Сергія Реброва сумарно отримала за участь у турнірі 10,75 мільйона євро.

Вихід до фінальної частини континентальної першості приніс "синьо-жовтим" 9,25 мільйона євро. Ще 1 мільйон євро наша збірна заробила за перемогу над Словаччиною та 500 тисяч євро за нічию з Бельгією.

Для порівняння на Євро-2020 збірна України заробила 16 мільйонів євро. Тоді наша команда під керівництвом Андрія Шевченка дійшла до чвертьфіналу.

На Євро-2024 "синьо-жовті" не зуміли вийти до плейоф. Команда Реброва розгромно програла Румунії (0:3), здобула вольову перемогу над Словаччиною (2:1) та зіграла внічию з Бельгією (0:0).

Кожна команда квартету E набрала по 4 очки, але через найгіршу різницю забитих і пропущених м'ячів збірна України посіла останнє місце у групі та вилетіла з чемпіонату Європи.

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Цікаво, що вперше в історії ЧЄ усі команди одного квартету набрали однакову кількість залікових балів. Збірна України стала першим учасником Євро, який з 4 очками посів останнє місце у групі.

Решта збірних квартету E продовжать свій шлях на Євро-2024. До плейоф з першого місця вийшла Румунія, з другого – Бельгія, з третього – Словаччина.

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Раніше повідомлялося, що головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував нічию збірної України проти Бельгії та виліт з Євро-2024.

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