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Стало відомо, скільки грошей Світоліна та інші українки заробили на Roland Garros-2025
Найбільшу суму серед українок отримає Еліна Світоліна, яка дійшла до чвертьфіналу.
Стали відомі призові українських тенісисток, які виступали в одиночному розряді Roland Garros-2025.
Інформацію про розподіл призових грошей опублікував CBS Sports.
Найбільшу суму серед українок отримає Еліна Світоліна (№14 WTA) – 440 тисяч євро, яка дійшла до чвертьфіналу турніру.
Даяна Ястремська (№48 WTA) за вихід до третього кола в одиночному розряді заробила 168 тисяч євро. Також вона отримає 8750 євро за виступ у першому колі парного розряду.
Юлія Стародубцева (№81 WTA) за вихід до третього кола в одиночному розряді отримає 168 тисяч євро, а також 13750 євро за те, що дісталася другого кола в парі.
Ангеліна Калініна (№113 WTA) за вихід до другого раунду в одиночному розряді отримає 117 тисяч євро, а також 8750 євро за гру в першому колі парного розряду.
Марта Костюк (№26 WTA) та Анастасія Соболєва (№230 WTA), які вибули в першому колі одиночного розряду, заробили по 78 тисяч євро.
Раніше повідомлялося, що Світоліна після вильоту з Roland Garros-2025 назвала головну ціль у своїй кар'єрі.