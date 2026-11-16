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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Стало відомо, скільки грошей заробили Світоліна та Костюк на Підсумковому турнірі WTA

Еліна заробила за свій виступ 1,5 мільйона доларів, а Марта — 220 тисяч доларів.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Еліна Світоліна

Еліна Світоліна / © Associated Press

Визначилися суми призових, які заробили українські тенісистки Еліна Світоліна та Марта Костюк за виступ на Підсумковому турнірі WTA-2026.

Загальний призовий фонд турніру в американському Індіан-Веллсі склав 10 мільйонів доларів. З них 8 мільйонів доларів буде розподілено між учасницями одиночного розряду, а ще 2 мільйони доларів — парного розряду.

32-річна Світоліна, дійшовши до фіналу турніру, де програла безпрапорній росіянці Міррі Андрєєвій, сумарно заробила 1,5 мільйона доларів призових.

За участь у змаганнях Еліна отримала гарантовані 220 тисяч доларів, а на груповому етапі заробила по 230 тисяч доларів за кожну з двох перемог. Успіх у півфіналі приніс українці ще 820 тисяч доларів.

24-річна Костюк, програвши всі три матчі групового етапу та не зумівши вийти до півфіналу, за участь у турнірі заробила 220 тисяч доларів призових.

19-річна Андрєєва, яка виграла всі п'ять матчів в Індіан-Веллсі та стала чемпіонкою Підсумкового турніру, отримала максимально можливий гонорар у розмірі 3,37 мільйона доларів.

Крім грошей, за перемогу на Підсумковому турнірі Андрєєва також отримала в подарунок спортивний автомобіль Mercedes-AMG SL 55.

Зазначимо, що всі суми вказано без урахування сплати податків на призові.

Нагадаємо, Світоліна стартувала на Підсумковому турнірі з поразки від Андрєєвої, потім здобула вольову перемогу над чешкою Кароліною Муховою, а у вирішальному, третьому матчі групового етапу здолала безпрапорну білоруску Аріну Соболенко. У півфіналі Еліна розгромила чешку Лінду Носкову, а в фіналі вдруге програла Андрєєвій.

Для Світоліної це була четверта участь у Підсумковому турнірі WTA та третій вихід до фіналу. 2018 року вона стала чемпіонкою змагань, а наступного сезону поступилася у вирішальному матчі. Костюк цього року дебютувала на Підсумковому турнірі WTA.

Україна вперше в історії була представлена на Підсумковому турнірі одразу двома тенісистками.

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