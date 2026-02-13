Стало відомо, скільки може тривати розгляд справи про дискваліфікацію Гераскевича з ОІ-2026

Владислав Гераскевич / © Associated Press

Генеральний директор Спортивного арбітражного суду (CAS) Меттью Ріб розповів, скільки може тривати розгляд справи про дискваліфікацію українського скелетоніста Владислава Гераскевича на зимових Олімпійських іграх-2026.

Відповідний коментар він дав для ЗМІ після початку слухання справи Гераскевича проти МОК та IBSF, повідомляє журналістка Суспільне Спорт з Мілана.

"Розгляд справи може тривати кілька годин, ми поки не знаємо, скільки саме. Сподіваємося, що буде фінальне рішення, яке ми оголосимо сьогодні, але спрогнозувати це не можу. Ми знаємо розклад змагань і розуміємо, що рішення має бути до початку старту, але не знаємо, як довго буде тривати розгляд. Причина слухання – визначити, чи рішення IBSF було легальним, чи ні. Це питання, на яке CAS має надати відповідь", – сказав Ріб.

Справу розглядає одна суддя з Німеччини. Представник МОК та Владислав Гераскевич – у Мілані, юрист Гераскевича та представники IBSF – віддалено приєдналися до розгляду справи.

Зазначимо, що третій заїзд на Олімпіаді-2026 у скелетоні розпочнеться сьогодні, 13 лютого, о 20:30 за київським часом, фінальний заїзд – о 22:05.

Медалі у скелетоні розігруються за підсумками 4 заїздів, результати яких сумуються. Перші два заїзди, які відбулися 12 лютого, Гераскевич пропустив через дискваліфікацію. Незважаючи на вже втрачені шанси поборотися за медалі, Владислав сподівається виграти апеляцію в CAS, аби взяти участь в останніх заїздах, знову вийшовши у "шоломі пам'яті".

Нагадаємо, 12 лютого Міжнародний олімпійський комітет (МОК) дискваліфікував Гераскевича через недотримання заборони на використання "шолому пам'яті", на якому зображено понад 20 убитих російськими окупантами українських спортсменів.

Раніше повідомлялося, що МОК офіційно прокоментував дискваліфікацію Гераскевича з Олімпіади-2026.

Також прокоментував свою дискваліфікацію з Олімпіади-2026 сам Владислав, абсолютно не погодившись із покаранням.

На дискваліфікацію Гераскевича з Олімпіади-2026 уже відреагував президент України Володимир Зеленський, який нагородив скелетоніста орденом Свободи.

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Після шостого змагального дня "синьо-жовті" залишаються без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.