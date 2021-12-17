Стало відомо, у скільки англійському клубу обійдеться трансфер таланта "Динамо"

Стало відомо, у скільки англійському клубу обійдеться трансфер таланта "Динамо"

Раніше перехід свого підопічного підтвердив Мірча Луческу.

Британські ЗМІ назвали суму, яку "Евертон" заплатить за захисника київського "Динамо" Віталія Миколенка.

Авторитетні видання Sky Sports та Liverpool Echo повідомляють, що "біло-сині" націлені отримати за трансфер 22-річного футболіста 20 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 23,5 мільйона євро).

Зазначається, що "Динамо" готове лише продати Миколенка та не збирається віддавати його в оренду. Водночас керівництво "ірисок" не лякає сума, яку київський клуб запросив за свого вихованця.

Мерсисайдці стежили за українським футболістом протягом протягом кількох місяців і готові платити такі гроші, оскільки вважають Віталія одним з найперспективніших молодих лівих захисників у Європі.

Раніше повідомлялося, що перехід Миколенка до англійського клубу підтвердив головний тренер киян Мірча Луческу.